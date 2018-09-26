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У Львові триває католицький форум для монахів

14:49, 26 вересня 2018
Католицизм
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Форум у Львові / news.ugcc.ua

У форумі беруть участь близько 150 осіб, представники греко-католицьких та римо-католицьких чоловічих і жіночих монаших згромаджень України, повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

Доповідачами заходу є експерти з комунікації, журналісти, маркетологи з Італії, Німеччини та України. Цього року основний акцент спрямований на тему комунікації, зокрема через ЗМІ та соціальні мережі.

Доповідачі порушуватимуть актуальні проблеми світового та українського медіа-простору. Щодня слухачі форуму зможуть взяти участь у секціях за інтересами, працюватимуть у групах, дискутуватимуть.

Завершиться форум у п’ятницю підсумковим круглим столом «Церква і медіа: чи є шанс на взаємодію?» за участю світських журналістів, фахівців з комунікації та духовенства.

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