У Львові триває католицький форум для монахів

Упродовж 26-28 вересня у Львові триває медіа-форум для монахів «Богопосвячене життя в добу цифрової культури».

У форумі беруть участь близько 150 осіб, представники греко-католицьких та римо-католицьких чоловічих і жіночих монаших згромаджень України, повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

Доповідачами заходу є експерти з комунікації, журналісти, маркетологи з Італії, Німеччини та України. Цього року основний акцент спрямований на тему комунікації, зокрема через ЗМІ та соціальні мережі.

Доповідачі порушуватимуть актуальні проблеми світового та українського медіа-простору. Щодня слухачі форуму зможуть взяти участь у секціях за інтересами, працюватимуть у групах, дискутуватимуть.

Завершиться форум у п’ятницю підсумковим круглим столом «Церква і медіа: чи є шанс на взаємодію?» за участю світських журналістів, фахівців з комунікації та духовенства.