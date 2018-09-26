Євангелістсько-Лютеранська Церква Естонії подарувала Папі Римському яблуню

Перед екуменічною зустріччю з молоддю, що відбулася в талліннській церкві Каарлі архієпископ Естонської Євангелістсько-Лютеранської Церкви Урмас Війлма підніс у подарунок Папі Римському яблуню.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на "Postimees", у 2017 році в 500-літню річницю Реформації Війлма закликав усіх посадити яблуні з надією, що всі разом люди зможуть посадити півмільйона дерев. Вийшло навіть більше – 530, а подарований Папі Римському дерево сорту «лівонський золотий ренет» стало 531.

Яблуня стала символом святкування 500-річчя Реформації, єдності віри і надії, що об'єднують християн. Приписувані Мартіну Лютеру слова «Якщо б я знав, що завтра настане кінець світу, я сьогодні посадив би яблуню» виражають суть християнства, любов і турботу про ближнього.

Яблуня символізує отримане в дар життя, і з цим даром межує відповідальність за ближніх і світ.