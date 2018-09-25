В УГКЦ провели тренінги «з протидії гріхові корупції»

У Чернівецькій єпархії, Тернополі, Луцькому екзархаті та Сокальсько-Жовківській єпархії УГКЦ відбулися формаційні тренінги для священиків та мирян у рамках реалізації пасторальної програми з протидії гріхові корупції, затвердженої Синодом єпископів Києво-Галицького Архиєпископства УГКЦ.

Про це повідомляє "Католицький оглядач".

17 вересня у Чернівцях, 18 вересня у Луцьку та 24 вересня у Жовкві відбулись формаційні тренінги для священиків, які провадив голова Центру протидії корупції УГКЦ Петро Дарморіс.

На зустрічі у Луцьку Владика Йосафат (Говера) наголосив, що для священиків важливо орієнтуватися в цій темі, щоб давати адекватні відповіді на ті проблемні ситуації з якими звертаються люди. Тому на тренінгах учасники детально розглядали різні прояви корупції - механізми хабарництва, вимагання, шахрайства, таємної змови, відмивання грошей, зловживання посадовим становищем, непотизм або кумівство та інші види корупційних дій.

Кожне із перелічених явищ учасники розглядали на конкретних прикладах, які трапляються в щоденному житті на побутовому рівні, з метою пошуку причин корупційної поведінки і одночасно задля пошуку рішень для протидії цьому злу.

Особливу увагу під час тренінгу було приділено практичним моментам в душпастирській діяльності священиків, зокрема щодо сповідництва, проповідництва, катехизації та інших форм і способів душпастирського служіння.

Цими ж днями, 17 вересня, подібна зустріч відбулась для мирян Парафії Всіх Святих Українського Народу УГКЦ в місті Тернопіль. Слухачі - представники найрізноманітніших інституцій, дізналися: якими методами боротися з корупцією та чи можна її подолати.

Такі зустрічі проводитимуться і надалі в кожній єпархії та екзархаті УГКЦ для духовенства та монашества, а також для мирян з метою заохотити їх до активної позиції не мовчати на гріх корупції і активно протидіяти будь-яким його проявам.