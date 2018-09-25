Папа Римський закликав людей похилого віку бути зразком витривалості й надії

У ризькому катедральному соборі святого Якова, спорудженому 1203 року, який внесений у список Світової спадщини ЮНЕСКО, Папа Римський зустрівся з літніми людьми.

Як повідомляє Радіо Ватикану, серед них було чимало тих, які пережили Другу світову війну, як також і ті, які, за словами Папи «пережили часи панування атеїстичної ідеології з усіма її загрозами, політичними репресіями, переслідуваннями та засланнями за віру в Христа».

Папа Франциск закликав літніх людей не піддаватись зневірі, смуткові, не втрачати витривалості та надії.

«Будьте у ваших родинах та на батьківщині зразком цих двох наставлень: витривалості й надії, будучи зануреними в терпеливість. Таким чином, ви й надалі будете будівничими свого народу», – підкреслив Папа.

«Ви, що так багато пережили, не забувайте, що ви – коріння народу, коріння молодих пагонів, які повинні розквітнути й принести плоди. Захищайте це коріння, підтримуйте його живим, щоб діти й молодь прищепились до них і зрозуміли, що всі квіти на дереві походять від того, що є під землею», - сказав він.