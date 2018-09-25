Папа Римський сьогодні прибув до Естонії

Вранці 25 вересня в міжнародному аеропорту Вільнюса відбулася церемонія прощання за участю Президента Литви Далі Ґрібаускайте.

Представники волонтерів подарували Папі Римському пам’ятний подарунок, і після проходження повз почесну варту і привітання делегацій він піднявся на борт літака авіакомпанії «airBaltic», яким відлетів до Естонії, повідомляє Радіо Ватикану.

В міжнародному аеропорту Таллінна Главу Католицької Церкви зустріла Президент Естонії Керсті Кальюлайд, але офіційна церемонія привітання відбулася в Президентському Палаці та була поєднана з візитом ввічливості до Глави Держави.