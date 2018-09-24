В Одесі відкрили пам’ятник святому Шарбелю

У суботу, 22 вересня, у паллотинській парафії Матері Божої Фатімської в Одесі на Таїрові відбулася знаменна подія – відкриття й освячення пам’ятника святому Шарбелю.

Про це повідомляє сайт «Костели та каплиці України».

Месу очолив єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло, який і освятив пам’ятник. Присутні були місцеві віряни, гості, представники ліванської маронітської спільноти в Україні.

2016 року за благословенням єпископа Яна Собіло було видано українською мовою в перекладі голови маронітської спільноти в Україні Еліаса Сассіна книжку маронітського отця Ханни Іскандара «Слово святого Шарбеля», повідомляє видання.