В Одесі відкрили пам’ятник святому Шарбелю
20:16, 24 вересня 2018Католицизм
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В Одесі відкрили пам’ятник святому Шарбелю / rkc.in.ua
У суботу, 22 вересня, у паллотинській парафії Матері Божої Фатімської в Одесі на Таїрові відбулася знаменна подія – відкриття й освячення пам’ятника святому Шарбелю.
Про це повідомляє сайт «Костели та каплиці України».
Месу очолив єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло, який і освятив пам’ятник. Присутні були місцеві віряни, гості, представники ліванської маронітської спільноти в Україні.
2016 року за благословенням єпископа Яна Собіло було видано українською мовою в перекладі голови маронітської спільноти в Україні Еліаса Сассіна книжку маронітського отця Ханни Іскандара «Слово святого Шарбеля», повідомляє видання.
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