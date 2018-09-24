У Львові на Форумі видавців презентували книгу Любомира Гузара "Про гріхи і чесноти"

У неділю, 23 вересня, в рамках 25-го щорічного Форуму видавців у Львові презентували останню книжку Блаженнішого Любомира (Гузара) "Про гріхи і чесноти", яку він написав наприкінці свого життя.

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, презентація книжки пройшла за участю укладачів книжки та представників Церкви. На заході також було близько двадцяти дітей-художників, які створили ілюстрації до видання в рамках конкурсу.

"Упродовж написання книги я приходила на зустрічі з автором. Під час цих заходів я відкрила Блаженнішого Любомира по-іншому, про-новому. Однак я також відкривала і себе. Я думала про те, як я спілкуюся зі своїми рідними, як часто допускаю ці гріхи, про які він говорив щодня?!", - сказала упорядниця книги Оксана Климончук.

Загалом у книжці автор звертає увагу на якість моральних рис у житті людини та суспільства.