У Вільнюсі Папа Римський відвідав Музей окупації та визвольних змагань

Другий день Апостольської подорожі Папи Римського до країн Балтії 23 вересня завершився вшануванням жертв тоталітарних режимів.

Після зустрічі з духовенством, чернецтвом і семінаристами Литви, що відбулася в катедральному соборі Каунаса, він вирушив до Вільнюса, де дорогою до Музею окупації та визвольних змагань зупинився біля монумента жертвам вільнюського ґетто, повідомляє Радіо Ватикану.

Главу Католицької Церкви зустріла Президент Литви Далія Ґрібаускайте. Папа поклав біля пам’ятника букет жовтих троянд і провів кілька хвилин у мовчазній молитві.

Вшанування відбулося в День жертв геноциду євреїв, який у Литві відзначається саме 23 вересня на згадку про закриття (23 вересня 1943 р.) ґетто у Вільнюсі, що було одним з найбільших в Європі, та знищення його мешканців нацистами.

Папу зустрів директор музею. Беручи до уваги приватний характер візиту, відвідувачі увійшли до музею через боковий вхід. Главу РКЦ супроводжував вільнюський архиєпископ та інший єпископ, що пережив переслідування. Єпископ Риму відвідав кілька колишніх в’язничних камер, кімнату розстрілів та запалив свічку на пам’ять про загиблих і катованих в цих стінах.

Після відвідин меморіалу Папа прибув до розташованого поблизу пам’ятника жертвам окупації та полеглим за свободу.