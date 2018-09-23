На зустріч із Папою Франциском у Каунасі зібралося близько ста тисяч литовців

Понад 100 000 віруючих вранці неділі зібралося у каунаський парк Сантакос, щоб взяти участь у богослужінні, яке провів Папа Римський Франциск.

Прибулого до Каунаса під співи у відкритому папамобілі понтифіка натовп зустрів, махаючи прапорами Литви і Ватикану, повідомляє DELFI.lt.

З раннього ранку на площі демонструвалися документальні фільми, віруючі ділилися своїми свідченнями. Для висвітлення заходу прибуло близько 200 закордонних журналістів, ніч у дванадцяти школах Каунаса провели 1400 пілігримів з України, Білорусі, Польщі, Латвії і Росії.

25 років тому, через три роки після відновлення незалежності Литви, у каунаському парку Сантакос служив Папа Римський Іоанн Павло II.