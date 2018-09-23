Ватикан підписав угоду з КНР щодо призначення єпископів

У рамках контактів між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою, що здійснюються вже тривалий час з метою обговорення церковних питань спільного зацікавлення й для сприяння подальшим стосункам і порозумінню, у суботу, 22 вересня, у Пекіні відбулася зустріч між монсеньйором Антуаном Камільєрі, Заступником Секретаря Святого Престолу, відповідального за стосунки з державами, та Ванґом Чао, віце-міністром Закордонних Справ КНР, що очолювали, відповідно, ватиканську та китайську делегації.

Під час цієї зустрічі відбулося підписання Тимчасової Угоди щодо призначення єпископів, повідомляє Vatican News.

Згадана угода, яка є плодом великого взаємного наближення, підписана після тривалого процесу зважених переговорів та передбачає періодичну оцінку того, що стосується її здійснення. У ній йдеться про призначення єпископів, питання великого значення у життя Церкви, створюючи передумови для ширшої співпраці на двосторонньому рівні.

Спільним побажанням сторін є те, щоб порозуміння сприяло плідному й далекоглядному процесові інституційного діалогу та зробило позитивний внесок у життя Католицької Церкви в Китаї, для добра китайського народу та утвердження миру у світі, повідомляє видання Ватикану.