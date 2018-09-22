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У Зарваниці розпочалося військове паломництво УГКЦ

22:06, 22 вересня 2018
Католицизм
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Гасло прощі - «Дякую Богу, якому служу» / te-rada.org

Цьогорічна  проща військових є ювілейною – удесяте до Марійського духовного центру помолитися до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері прибули військовослужбовці та члени їх родин, ветерани війни та учасники бойових дій у зоні проведення АТО, ООС, військові медики, родини загиблих, представники громадських ветеранських та молодіжних військово-патріотичних організацій, курсанти та ліцеїсти військово-навчальних закладів майже з усіх регіонів України у супроводі своїх військових капеланів. Про це повідомляє офіційний сайт Тернопільської обласної ради.

/ te-rada.org

Гасло цієї прощі - «Дякую Богу, якому служу».  До Зарваниці прибуло понад 4 тисячі прочан. Спільно зі священнослужителями, капеланами, з військовими оркестрами вони пройшли від парафіяльної церкви, де зберігається чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері, до Марійського духовного центру.

/ te-rada.org

Ходу очолював головний військовий єпископ УГКЦ – керівник департаменту військового капеланства Патріаршої Курії УГКЦ, владика Михаїл Колтун.

/ te-rada.org

На шляху колона зупинилася біля пам’ятника борцям за волю України, до підніжжя якого поклали квіти владика та очільник області Віктор Овчарук.

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