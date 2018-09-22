У Зарваниці розпочалося військове паломництво УГКЦ.

Цьогорічна проща військових є ювілейною – удесяте до Марійського духовного центру помолитися до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері прибули військовослужбовці та члени їх родин, ветерани війни та учасники бойових дій у зоні проведення АТО, ООС, військові медики, родини загиблих, представники громадських ветеранських та молодіжних військово-патріотичних організацій, курсанти та ліцеїсти військово-навчальних закладів майже з усіх регіонів України у супроводі своїх військових капеланів. Про це повідомляє офіційний сайт Тернопільської обласної ради.

Гасло цієї прощі - «Дякую Богу, якому служу». До Зарваниці прибуло понад 4 тисячі прочан. Спільно зі священнослужителями, капеланами, з військовими оркестрами вони пройшли від парафіяльної церкви, де зберігається чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері, до Марійського духовного центру.

Ходу очолював головний військовий єпископ УГКЦ – керівник департаменту військового капеланства Патріаршої Курії УГКЦ, владика Михаїл Колтун.

На шляху колона зупинилася біля пам’ятника борцям за волю України, до підніжжя якого поклали квіти владика та очільник області Віктор Овчарук.