Розпочалася Апостольська подорож Папи Римського до країн Балтії

Глава Католицької Церкви прибув до Литви, дводенними відвідинами якої розпочинається його паломництво країнами Балтії.

Вирушивши вранці, 22 вересня з римського міжнародного аеропорту Фюмічіно, перетнувши протягом тригодинного перельоту повітряний простір Італії, Хорватії, Угорщини, Словаччини та Польщі, приблизно об 11.30 місцевого часу, що збігається з київським, Святіший Отець Франциск приземлився у міжнародному аеропорту Вільнюса, столиці Литви, яка стане 37-ю країною світу, відвіданою за час його понтифікату. Про це повідомляє Vatican News.

Литва – це перший етап 25-ї Апостольської подорожі Папи Берґольйо. Цій країні присвячені два дні його чотириденного перебування у країнах Балтії, протягом яких він відвідає Вільнюс та Каунас. До Вільнюса він повернеться також і після візиту до Латвії в понеділок, 24 вересня, оскільки місцева нунціатура стане його резиденцією на час тривання всієї подорожі.

Апостольський візит збігається із відзначеннями 100-річчя незалежності цих кран і проходить через 25 років після історичних відвідин цих земель святим Іоаном Павлом ІІ на початку вересня 1993 року.