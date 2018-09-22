Католицьке телебачення в Україні транслюватиме Апостольську подорож Папи Франциска до країн Балтії
09:27, 22 вересня 2018Католицизм
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Папа Римський Франциск відвідає країни Балтії / kmc.media
Католицьке телебаченння EWTN Україна транслюватиме головні події Апостольської подорожі Папи Франциска до балтійських країн.
Трансляції відбуватимуться 22–25 вересня у кабельних мережах, на сайті телеканалу та на його сторінці у Фейсбуку, повідомляє Католицький Медіа-центр.
Субота, 22 вересня, Литва
17:30 – зустріч Папи Франциска з молоддю
Неділя, 23 вересня, Литва
10:00 – Меса в парку Сантакос
12:00 – молитва «Ангел Господній» із Його Святістю
15:00 – зустріч Папи Франциска зі священиками, богопосвяченими особами та семінаристами в кафедральному соборі в Каунасі
Понеділок, 23 вересня, Латвія
10:40 – екуменічна молитва
16:30 – Меса в Аглоні
Вівторок, 24 вересня, Естонія
16:30 – Меса в Таллінні
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