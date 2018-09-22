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Католицьке телебачення в Україні транслюватиме Апостольську подорож Папи Франциска до країн Балтії

09:27, 22 вересня 2018
Католицизм
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Папа Римський Франциск відвідає країни Балтії / kmc.media

Трансляції відбуватимуться 22–25 вересня у кабельних мережах, на сайті телеканалу та на його сторінці у Фейсбуку, повідомляє Католицький Медіа-центр.

Субота, 22 вересня, Литва 

17:30 – зустріч Папи Франциска з молоддю 

Неділя, 23 вересня, Литва

10:00 – Меса в парку Сантакос

12:00 – молитва «Ангел Господній» із Його Святістю

15:00 – зустріч Папи Франциска зі священиками, богопосвяченими особами та семінаристами в кафедральному соборі в Каунасі

Понеділок, 23 вересня, Латвія 

10:40 – екуменічна молитва 

16:30 – Меса в Аглоні 

Вівторок, 24 вересня, Естонія 

16:30 – Меса в Таллінні

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