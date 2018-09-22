Католицьке телебачення в Україні транслюватиме Апостольську подорож Папи Франциска до країн Балтії

Католицьке телебаченння EWTN Україна транслюватиме головні події Апостольської подорожі Папи Франциска до балтійських країн.

Трансляції відбуватимуться 22–25 вересня у кабельних мережах, на сайті телеканалу та на його сторінці у Фейсбуку, повідомляє Католицький Медіа-центр.

Субота, 22 вересня, Литва

17:30 – зустріч Папи Франциска з молоддю

Неділя, 23 вересня, Литва

10:00 – Меса в парку Сантакос

12:00 – молитва «Ангел Господній» із Його Святістю

15:00 – зустріч Папи Франциска зі священиками, богопосвяченими особами та семінаристами в кафедральному соборі в Каунасі

Понеділок, 23 вересня, Латвія

10:40 – екуменічна молитва

16:30 – Меса в Аглоні

Вівторок, 24 вересня, Естонія

16:30 – Меса в Таллінні