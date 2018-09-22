У Ватикані названі імена лауреатів «Премії Ратцінгера»

Маріанна Шлоссер, професор теології з Відня, і швейцарський архітектор Маріо Бота стали лауреатами «Премії Ратцінгера» 2018 року.

Нагороди будуть вручені в Римі 17 листопада. Цих осіб запропонував для затвердження Папі Римському Франциску Науковий комітет нагороди, повідомляє «Седмиця».

59-річна Маріанна Шлоссер — фахівець в області теології і патристики епохи раннього Середньовіччя. Вона переклала на німецьку мову більшу частину робіт св. Бонавентурі та була куратором другого тому «Opera Omnia» (повного зібрання творів) Йозефа Ратцінгера — Папи Бенедикта XVI. З 2014 року є членом Міжнародної богословської комісії.

Проектами 75-річного Маріо Бота є, серед інших, кафедральний собор у Еврі, недалеко від Парижа, і конкафедральный храм Пресвятого Ліка в Турині.

Нагороди будуть вручені в Римі 17 листопада 2018 р. Лауреати отримають спеціальні дипломи та премії у розмірі 50 тис. євро.

«Ватиканський фонд імені Йозефа Ратцінгера - Папи Бенедикта XVI» заснував сам колишній понтифік і пожертвував на його користь доходи від своєї літературно-богословської діяльності. Підтримують Фонд і благодійники.