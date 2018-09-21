Глава УГКЦ візьме участь у візиті Папи Римського до Литви

З 22 по 25 вересня Святіший Отець Франциск здійснить апостольську подорож до Литви, Латвії та Естонії.

На запрошення архиєпископа Лінаса Грушаса, Президента Єпископської Конференції Литви, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав візьме участь у служінні Святої Меси, яку очолить Понтифік 23 вересня у місті Сантака (Каунас), повідомляє "Католицький оглядач".

Участь Глави УГКЦ в історичному візиті Святішого Отця до Литви є виявом вдячності Литовській католицькій Церкві за її солідарність з УГКЦ під час переслідувань у Радянському Союзі. Відомо, що офіційні католицькі єпископи Литви відчували свою пастирську відповідальність за вірних переслідуваної УГКЦ, між духовенством обох Церков існували тісні контакти, деякі підпільні священики та єпископи вчилися в єдиній тоді католицькій семінарії у цілому Радянському Союзі.

Після відвідин Литви Святіший Отець продовжить свою апостольську подорож до Латвії та Естонії. Візит папи до країн Балтики співпадає з ювілеєм 100-річчя відновлення їхньої державності, тобто першої декларації про незалежність від Росії. Другий символічний ювілей – 25-річчя візиту Святішого Отця Івана-Павла ІІ, який проголосив свій візит “подорожжю до країн, що знову здобули свою незалежність”.