У Неаполі кров католицького святого Януарія знову стала рідкою

Кров святого Януарія стала рідкою 19 вересня у Кафедральному соборі Неаполя в ході церемонії, яка проходить тричі на рік, але кардинал, який брав участь у традиційному ритуалі несподівано захворів.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на ANSA, кров святого стала рідкою, але кардинал був нездатний взяти в руки релікварій, бо йому стало зле.

Розрідження крові святого Януарія, як стверджують в Неаполі, відбувається тричі на рік: у травні, у грудні й 19 вересня, коли відзначається свято на честь єпископа і мученика четвертого століття, який вважається небесним покровителем Неаполя.

Багато неаполітанців вважають, що, коли кров святого залишається твердою, вона віщує лихо. Це передувало, наприклад, голоду в 1559 році, спалаху холери в 1833 році, бомбардуванню союзників у 1944 році та землетрусу в 1980 році.

Згідно з Католицькою Енциклопедією, що виходить з 1910 року, кров святого Януарія зазвичай зріджується у травні та вересні, але під час грудневої пам'яті священномученика кров «як правило, залишається твердою».

Однак в останні роки диво, як стверджують, відбувалося у всіх трьох випадках, і в місті була чимала тривога після того, як кров не розрідилась у грудні 2016 року.

У попередньому році кров наполовину стала рідкою в присутності Папи Римського і стала повністю рідкої лише протягом наступного тижня.