Папа Римський закликав італійців до «сімейної святості»

Папа Римський Франциск закликав італійські родини «завжди дотримуватися великого ідеалу сімейної святості, щоб кожен будинок ставав школою Євангелія сім'ї, школою вірності і щирості, миру і прощення, школою служіння і примирення, єдності і солідарності».

Ця заява міститься у спеціальному посланні понтифіка учасникам Італійського паломництва родин, направленому за підписом державного секретаря Ватикану, кардинала П'єтро Пароліна, повідомляє Vatican News.

Папа закликає охопити особливою турботою «найбільш вразливі сім'ї, які переживають драму розлуки; самі знедолені сім'ї, які не можуть знайти роботу або втратили її; сім'ї, змушені емігрувати через насильство або лихо, які переживають страждання і скорботу».

В кінці послання Франциск просить християн «не забувати про молоді та літні подружжя, про обручені і овдовілі».