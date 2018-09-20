Католицькі інституції зобов’язалися зменшувати інвестиції в сферу викопного палива

Дев’ятнадцять католицьких інституцій зобов’язалися зменшувати інвестування в сферу викопного палива.

Про це сказав Міжнародний католицький рух щодо клімату, даючи таким чином відповідь на заклики Папи, вміщені в енцикліці «Laudato si’», повідомляє Радіо Ватикану.

Докладати на глобальному рівні зусилля для зменшення викидів парникових газів через зменшення інвестицій у викопне паливо. Підпис під такою ініціативою нещодавно поставили представники 19 католицьких інституцій Австрії, Бангладеш, Бельгії, Індії, Ірландії, Італії, Канади, Кенії, Німеччини, Пакистану та Фіджі, координовані «Карітас» Індії та Ірландською Єпископською Конференцією.

Про це повідомив Міжнародний католицький рух щодо клімату, який об’єднує понад 650 організацій та тисячі католиків, які стараються відповісти на заклик Папи Римського захистити наш спільний дім. Починання відбулося у контексті саміту, що від 12 до 14 вересня відбувався у Каліфорнії на тему подолання наслідків кліматичних змін.