У Львові на Форумі видавців Глава УГКЦ презентував свою книгу

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав презентував книжку "Діялог лікує рани" у Франковому виші в рамках 25-го Форуму видавців.

На презентацію завітали духовенство, митці, студенти, представники місцевої та обласної влади, а також Президент України Петро Порошенко, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

У виданні духовний лідер греко-католиків розповідає про особливості польсько-українських взаємин. Книжка орієнтована на пересічного поляка, який про Україну, зокрема про українську історію та Українську Греко-Католицьку Церкву, нічого не знає.

«У польській аудиторії ми побачили, що на всі питання ми не відповіли, що цей діалог потрібно продовжувати. Тому ця книжка не тільки містить у назві поняття діалогу, не тільки побудована у формі діалогу, вона ще й кличе до діалогу», - підкреслив Предстоятель УГКЦ.