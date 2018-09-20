У Львові на Форумі видавців Глава УГКЦ презентував свою книгу
11:25, 20 вересня 2018Католицизм
7335 0
Презентація книги Глави УГКЦ / ugcc.ua
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав презентував книжку "Діялог лікує рани" у Франковому виші в рамках 25-го Форуму видавців.
На презентацію завітали духовенство, митці, студенти, представники місцевої та обласної влади, а також Президент України Петро Порошенко, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
У виданні духовний лідер греко-католиків розповідає про особливості польсько-українських взаємин. Книжка орієнтована на пересічного поляка, який про Україну, зокрема про українську історію та Українську Греко-Католицьку Церкву, нічого не знає.
«У польській аудиторії ми побачили, що на всі питання ми не відповіли, що цей діалог потрібно продовжувати. Тому ця книжка не тільки містить у назві поняття діалогу, не тільки побудована у формі діалогу, вона ще й кличе до діалогу», - підкреслив Предстоятель УГКЦ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter