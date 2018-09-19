Папа Римський сказав, що секс - це "великий дар від Бога"

Папа Римський під час зустрічі з молоддю у Франції заявив, що "секс - це великий дар від Бога", а не табу.

Про це повідомляють "Букви" з посиланням на Associated Press.

Водночас Папа Римський закликав молодих людей берегтися від порнографії та інших спокус, які "відокремлюють секс від любові".

"Секс - це дар Божий. Не табу", - сказав Папа.

Він підкреслив, що у нього є дві цілі: "вираз любові та створення нового життя".