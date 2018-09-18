Папа Римський помолився на місці, де 25 років тому був убитий священик Джузеппе Пульізі

Під час недавнього візиту до Палермо Папа Римський побував у районі Бранкаччо – місці, де народився дон Піно Пульізі й де 25 років тому він був убитий.

Як повідомляється на сайті Сибірської католицької газети, Папа помолився на тому місці, де був убитий священик.

Для жителів Палермо це стало особливим знаком, як заявив архієпископ Палермо Коррадо Лорефіче, який супроводжував Папу:

«1993 рік – рік вбивства батька Пульізі, – був особливим: тоді мафія хотіла показати свою силу у відношенні Церкви. Як нагадує в ці дні Перше послання до Коринфян, в Євангеліє приходить інша сила, в немочі Хреста, – якій, тим не менше, вдається по-справжньому вселити страх у мафіозі».

Крім замаху на дон Джузеппе Пульізі, тоді ж пролунали вибухи в Римі – в Латеранському соборі й у церкві Святого Георгія на Велабро. Незабаром був убитий ще один священик, який боровся проти мафії, – дон Джузеппе Діана.