У Молдові відзначили 25-річчя відродження структур Католицької Церкви

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін очолив у Кишиневі урочистості з нагоди 25-річчя відновлення канонічних структур Католицької Церкви в Республіці Молдова.

Кардинал 15 вересня звершив урочисту месу в соборі Божественного Провидіння в столиці Молдови, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на сайт Кишинівської єпархії.

За богослужінням кардинал Паролін оголосив вітальне послання Папи Римського з нагоди ювілею церковної області в Молдові.