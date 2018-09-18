У Молдові відзначили 25-річчя відродження структур Католицької Церкви
15:30, 18 вересня 2018Католицизм
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25-річчя відродження структур Католицької Церкви в Молдові / blagovest-info.ru
Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін очолив у Кишиневі урочистості з нагоди 25-річчя відновлення канонічних структур Католицької Церкви в Республіці Молдова.
Кардинал 15 вересня звершив урочисту месу в соборі Божественного Провидіння в столиці Молдови, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на сайт Кишинівської єпархії.
За богослужінням кардинал Паролін оголосив вітальне послання Папи Римського з нагоди ювілею церковної області в Молдові.
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