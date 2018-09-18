У Львові відбудеться презентація останньої книги Любомира Гузара «Про гріхи і чесноти»

У рамках Форуму видавців у Львові 23 вересня відбудеться презентація книжки Блаженнішого Любомира Гузара «Про гріхи і чесноти».

Це остання книга духовного лідера українців, яку він написав наприкінці свого земного буття, повідомляє "Католицький оглядач".

Книга «Про гріхи і чесноти» вийшла друком у вересні в харківському видавництві «Фоліо». Передмову до книги написав провідник кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Розрахована книга на людей різного віку – усіх, хто цікавиться питаннями морально-етичного плану, проблемами людських відносин, психологією особистості та соціальною психологією.

Презентація відбудеться за участю укладачів книжки, представників Української Греко-Католицької Церкви та дітей-художників, які створили ілюстрації.

Захід відбудеться в конференц-залі Культурно-мистецького центру «Львівський палац мистецтв» (вул. Коперника, 17). Початок презентації о 15.00. Вхід вільний.