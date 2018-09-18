У Литві на зустріч із Папою Франциском запрошені 90 тисяч осіб

На майбутню зустріч із Папою Римським Франциском в Каунасі, яка відбудеться в ході візиту понтифіка в Литву 22-23 вересня, вже запрошені 90 тисяч осіб.

Про це 17 вересня заявила координатор візиту папи в Каунаському архиєпископстві Вайда Спангялявічюте-Кнейжене, повідомляє «Благовіст-Інфо».

У той же час, яка максимальна кількість відвідувачів очікується, вона не уточнила.

Заступник начальника Головного комісаріату поліції Каунаського округу Дарюс Плявга зазначив, що під час візиту Папи в Каунасі будуть посилені наряди поліції.

«Мета - щоб не постраждали віруючі, які будуть брати участь, щоб захистити їх від крадіжок. Сподіваємося знайти кожну дитину, яка загубиться. Повинен переважати гарний настрій, і безпека в Каунасі під час цієї події буде забезпечена», - запевнив він.