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Папа Римський нагадав,що розп'яття - не елемент декорації, а релігійний знак

11:00, 17 вересня 2018
Католицизм
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Папа Римський / vaticannews.va

З нагоди недільної зустрічі Папи Римського з вірними, 16 вересня, паломникам роздали 40 тисяч металевих посріблених розп’ять, як подарунок від Папи.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Заохочую вас прийняти цей дарунок і принести додому, до кімнати своїх дітей чи дідуся або бабусі, до будь-якого місця в домі, але щоб його було видно. Це не елемент декорації, але релігійний знак, щоб споглядати та молитися. Дивлячись на розп’ятого Іісуса, споглядаємо наше спасіння», - сказав Папа Римський.

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