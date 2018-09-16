Папа Римський у Сицилії закликав членів мафії відмовитися від злочинів і насильства

Папа Римський під час візиту на Сицилію виступив із зверненням до членів мафії.

Він закликав їх відмовитися від злочинів і насильства, повідомляє Vatican News.

У своїй промові Папа Франциск сказав, що члени організованої злочинності, багато з яких ходять до церкви і відкрито демонструють свою релігійність, "не можуть вірити в Бога і бути мафіозі" одночасно. Він звернувся до них, використовуючи слова "дорогі брати і сестри".

Папа Римський прибув до Палермо, столиці Сицилії, щоб вшанувати пам'ять отця Джузеппе "Піно" Пулизі. Він був вбитий мафією у 1993 році після того, як вступив у відкрите протистояння з організованою злочинністю, яка контролювала місто. У 2013 році його зарахували до лику блаженних мучеників.

"Мафіозі не живе по-християнськи, бо своїм способом життя він іде проти Бога і грішить", - сказав Папа на проповіді, послухати яку в портовому районі Палермо зібралися 80 тисяч людей.

"Я кажу членам мафії: міняйтеся, брати і сестри! Годі думати про себе і про свої гроші. Зверніться до істинного Бога, до Іісуса Христа, дорогі браття і сестри", - сказав понтифік.