На Тернопільщині відзначили 20-ліття музейного комплексу імені Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого

Вчора, 15 вересня, у Заздрості на Тернопільщині пройшли урочистості з нагоди відзначення 20-ліття Музейно-меморіального комплексу «Рідна хата» імені Патріарха Йосифа Сліпого.

Панахиду за упокій блаженного Патріарха та фундаторів ММК відслужив владика Теодор (Мартинюк), єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ, у співслужінні духовенства. Про це повідомляє "Католицький оглядач".

Цього дня також відбувся круглий стіл «Музейно-меморіяльний комплекс «Рідна хата»: Патріарх-історія-сьогодення», модератором якого була Оксана Кобулей, член Дирекції Релігійного Товариства українців-католиків «Свята Софія» США. Вона зачитала привіт до учасників святкувань від Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава (Шевчука).

У своєму слові до присутніх владика Теодор підкреслив родинну атмосферу, яка панує в Музейному комплексі: «Ми усі почуваємося у Заздрості немовби вдома. Нехай цей дух батьківської опіки Патріарха Йосифа завжди витає тут, адже це місце має усі завдатки для того, щоби бути справді знаковим».

Того ж дня, у Музейному комплексі було відкрито виставку «Патріарх Йосиф Сліпий на перших шпальтах газет», яку представив головний редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані. До цієї колекції входять понад 3 тисячі діаспорних видань. За його словами, виставка є «спробою показати, як світ бачив Патріарха, як світ дізнавався про УГКЦ».