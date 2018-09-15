До Львова з Італії привезли мощі святого Антонія Падуанського

14 вересня, до Архикатедрального собору святого Юра привезли мощі святого Антонія Падуанського. Виставили Мощі святого у Львові вперше.

Супроводжували святиню з італійської Падуї, де вона зберігається у Базиліці святого Антонія, ченці-францисканці, - повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Опісля Літургії у соборі святого Юра, відкрили доступ до почитання. Зазначається, що із 14 до 24 вересня храм буде відчинений із 7 ранку до 10 вечора, а за потреби – довше.

Релікварій складається із двох частин: одна в позолоченому бюсті, а інша – у срібному футлярі. Унікальність мощей у тому, що язик і підборіддя святого – нетлінні.

Антоній Падуанський - португальський католицький священик, чернець-францисканець, проповідник. Народився у Лісабоні, Португалія. Відомий своїми сильними проповідями та експертними знаннями Святого Письма. Помер у Падуї, Італія. Проголошений святим майже відразу після смерті.