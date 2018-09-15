Католицька церква беатифікує 19 священиків, ченців та черниць, які загинули від рук екстремістів в Алжирі

В Орані 8 грудня будуть беатифіковані 19 священиків, ченців і черниць, які загинули в Алжирі між 1994 і 1996 роками.

Єпископа П’єра Клавері, сімох траппістів із монастиря в Тібіріне та ще одинадцятьох богопосвячених осіб, які загинули в Алжирі від рук екстремістів, буде беатифіковано в урочистість Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Очолить церемонію в оранській базиліці кардинал Анджело Беччу, префект Конгрегації у справах святих, повідомляє "КМЦ".

Конференція єпископів Алжиру, повідомляючи про майбутню беатифікацію, висловив адість від можливості поділитися цими хорошими новинами зі світом і вдячність постулаторові справи траппістові отцеві Томі Жоржонові й усім, хто спільно працював, щоб досягти цієї мети й увічнити «життя та працю наших 19 братів і сестрер для малих, для хворих, для чоловіків, жінок і молоді».

Отець Тома Жоржон розповів, що ця беатифікація стане підсумком тривалого шляху розпізнавання – шляху, який алжирські єпископи, учасники постулаційної комісії, очільники орденів і згромаджень, до яких належали мученики, і члени родин загиблих пройшли в атмосфері великого спокою. Постулатор сподівається, що ця беатифікація стане для Алжиру й усього світу ще одним кроком до діалогу, братерства та взаємного пізнання.