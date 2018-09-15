Апостольський нунцій назвав надання Україні Томосу «містичною примарою, про яку чутно, але якої не видно»

Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті, апостольський нунцій в Україні назвав надання Україні Томосу «містичною примарою, про яку чутно, але якої не видно».

Про це він сказав у своєму виступі на Синоді єпископів Української Греко-Католицької Церкви, що відбувся у вересні, повідомляє "Релігія в Україні".

"Дозволю собі звернути увагу на тематику, яка стала в центрі загальної уваги у країні та досі там перебуває: надання Томосу автокефалії місцевій Православній Церкві. Це неначе містична примара, про яку чутно, але якої не видно; якої чекають, але не знають, коли вона буде; про яку люди говорять, але невідомо, що саме говорять", - висловився Клаудіо Ґуджеротті.