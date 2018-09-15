До 150-річчя блаженного Климентія Шептицького в УГКЦ планують видати усі його твори

Наступного року виповнюється 150 років від дня народження блаженного Климентія Шептицького – графа, священика, монаха.

Синод Єпископів УГКЦ, який нещодавно проходив у Брюховичах, благословив, щоб цей ювілей було належним чином відзначено. Також на державному рівні найближчим часом, буде проголошено рік блаженного Климентія Шептицького, повідомляє "Католицький оглядач".

«Постуляційний Центр Монастирів Студійського Уставу розпочав активну підготовку до цієї дати. Звичайно, протягом року ми плануємо організацію багатьох заходів різного роду, які повинні нам приблизити спадщину братів Андрея та Климентія Шептицьких. Але, нашим амбітним планом є видати усі твори (особливо листування і твір про Маму) авторства блаженного Климентія Шептицького», – розповів отець Юстин Бойко.

Першою ластівкою, яка розпочне ювілейний рік, стане Біографія о. Климентія Шептицького, авторства наукового працівника Постуляційного центру Івана Матковського.