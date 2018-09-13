У Франківську греко-католики молитимуться про вагітних

На свято Різдва Пресвятої Богородиці, 21 вересня, в Івано-Франківську молитимуться про вагітних.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ.

«Цією молитвою хочемо просити Господнього благословення для кожної жінки, кожної сім’ї, яка готується привести на цей світ Божий дар – дитину», – розповів ініціатор заходу отець Юрій Прилепський, голова Комісії у справах родини Івано-Франківської архиєпархії.

Молитва відбудеться 21 вересня о 15.00 в катехитичному центрі при соборі Воскресіння Христового. Богослужіння розпочнуться з молебню до Богородиці, після молитви відбудеться чин віддання кожної сім'ї під опіку Пресвятої родини.