Папа Римський збере у Ватикані всіх голів єпископських конференцій
11:40, 13 вересня 2018Католицизм
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Апостольський палац / Радіо Ватикану
Папа Римський скликає у Ватикан голів єпископських конференцій.
Таке рішення він прийняв після засідання "Великої дев'ятки", повідомляє Радио Ватикану.
Після консультації з Радою кардиналів Папа прийняв рішення скликати голів єпископських конференцій Католицької Церкви. Зустріч ієрархів на тему "Захист неповнолітніх" відбудеться у Ватикані з 21 по 24 лютого 2019 року.
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