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Папа Римський збере у Ватикані всіх голів єпископських конференцій

11:40, 13 вересня 2018
Католицизм
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Апостольський палац / Радіо Ватикану

Таке рішення він прийняв після засідання "Великої дев'ятки", повідомляє Радио Ватикану.

Після консультації з Радою кардиналів Папа прийняв рішення скликати голів єпископських конференцій Католицької Церкви. Зустріч ієрархів на тему "Захист неповнолітніх" відбудеться у Ватикані з 21 по 24 лютого 2019 року.

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