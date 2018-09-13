Папа Римський збере у Ватикані всіх голів єпископських конференцій

Папа Римський скликає у Ватикан голів єпископських конференцій.

Таке рішення він прийняв після засідання "Великої дев'ятки", повідомляє Радио Ватикану.

Після консультації з Радою кардиналів Папа прийняв рішення скликати голів єпископських конференцій Католицької Церкви. Зустріч ієрархів на тему "Захист неповнолітніх" відбудеться у Ватикані з 21 по 24 лютого 2019 року.