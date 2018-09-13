Синод єпископів УГКЦ розглянув стан катехизації у єпархіях та заснував орден митрополита Шептицького

У Львові-Брюховичах від 2 до 11 вересня проходив черговий Синод Єпископів УГКЦ.

Головна тема Синоду − «Боже Слово і катехизація». Члени Синоду міркували, як ефективно передавати віру в сучасному світі, повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

Під час синоду було розглянуто стан катехизації в УГКЦ, виклики та пропозиції щодо їх подолання. Синодальні отці проаналізували досвід катехитичного служіння в єпархіях в Україні та на поселеннях. Було відзначено важливість служіння катехитів у передаванні віри.

Члени Синоду розглянули ряд літургійних питань, зокрема нового перекладу Божественної Літургії св. Івана Золотоустого та проект Місяцеслова УГКЦ. Було прийнято рішення про створення Синодальної групи для редакції нового перекладу Псалтиря та Божественної Літургії.

Крім того, синодальні отці прийняли історичне рішення про встановлення офіційної загальноцерковної патріаршої відзнаки «Орден митрополита Андрея Шептицького», яка сприятиме гідному вшануванню постаті митрополита Андрея та його справ.

Наступний Синод Єпископів УГКЦ було вирішено провести у вересні 2019 року, а його головною темою буде «Сопричастя в житті і свідченні УГКЦ».