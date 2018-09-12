Папа Римський хоче відвідати Японію в наступному році

Папа Римський 12 вересня зустрівся з японською культурною асоціацією «Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai», заснованою в пам'ять про першу японську дипломатичну місію в Європі.

Як повідомляє Радіо Ватикану, молоді японці приїхали разом з єзуїтами.

«Я сподіваюся, - сказав Папа Римський, звертаючись до японських гостей, - що ви відчуєте бажання повернутися у вашу країну послами миру й захисниками великих загальнолюдських і християнських цінностей».

Папа згадав про один з проектів солідарності японської асоціації: фонд для освіти молоді та сиріт, чинний завдяки внескам підприємців. Це починання свідчить про те, що «релігія, культура та економіка можуть мирно співпрацювати у розбудові більш людяного світу».

«Як і четверо ваших попередників, - сказав Папа на закінчення зустрічі, - принесіть своєму чудовому народу та своїй чудовій країні дружбу Папи Римського й повагу всієї Католицької Церкви. Користуючись нагодою, я хотів би оголосити про своє бажання відвідати Японію наступного року. Будемо сподіватися, що я зможу це зробити».