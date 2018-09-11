Папа Римський просить ЄС бути лояльнішим до прийому мігрантів

Папа Римський закликав європейські уряди знайти спільні шляхи для інтеграції мігрантів.

При цьому він зауважив, що особисті інтереси часто ставляться вище загального блага, і висловив надію на поліпшення ставлення до мігрантів, пише «Седмиця».

Відповіді на міграційні кризи не завжди були цілком адекватні ситуації, сказав Папа в одному з інтерв'ю італійській щоденній газеті Il Sole 24 Ore.

Сьогодні Європа стикається з тисячами смертей мігрантів. Про це занадто часто замовчується, в тому числі тими, хто ставить особисті інтереси вище загального блага. Насамперед, Папа Римський закликав уряди до виконання своїх обов'язків. За його словами, чиновники повинні виробити спільний шлях прийняття потоків мігрантів.

Папа вважає, що можна прийняти певну кількість людей, не нехтуючи при цьому інтеграцією і гідним способом існування. У свою чергу, мігранти повинні внести свій посильний внесок у спільну справу, інтегруючись у суспільство і розсіяти побоювання на їх рахунок. До цього він додав необхідність з їх боку проявляти повагу до культури і законів приймаючих країн. Без відкритості до різноманіття, без солідарності і без погляду на людство як на загальну сім'ю неможливо побудувати мирне майбутнє, сказав Папа Франциск. На його думку, відкрите розв'язання проблем міграції допомогло б побудувати світ, в якому є місце не тільки проектам та інститутам, але й людям.