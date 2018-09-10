У Ватикані розпочалось засідання Ради кардиналів

У Ватикані з 10 до 12 вересня відбуваються чергові спільні засідання Ради Кардиналів – дев’ятиособового дорадчого органу, який Папа Римський створив на початку свого понтифікату із дорученням допомагати йому в управлінні Церквою та провести реформу центрального органу – Римської Курії.

Як повідомляє Радіо Ватикану, засідання проходить під проводом Папи Римського.

Це 26-та зустріч, після того як перша відбулася на початку жовтні 2013 року. Попередня зустріч відбувалася у Ватикані від 11 до 13 червня. Значна частина праці тоді була присвячена переглядові чернетки нової Апостольської Конституції про Римську Курію, попередня назва якої: «Проповідуйте Євангеліє». На той час перший текст був готовим для того, щоб вручити його Папі для його зауважень.