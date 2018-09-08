У Ватикані оприлюднили програму візиту Папи Римського в країни Балтії

У Ватикані оприлюднили програму візиту Папи Римського Франциска в країни Балтії, повідомляє прес-служба резиденції понтифіка.

Святий отець пробуде в Прибалтиці з 22 по 25 вересня. Свій візит він почне з відвідин Вільнюса, де в президентському палаці зустрінеться з литовським лідером Далею Грібаускайте, державними представниками та членами дипломатичних корпусів Литви.

Потім він відвідає ворота Аушрос (Гостра брама), де проведе службу в каплиці з чудотворним образом Матері Божої Остробрамської.

Після цього на Кафедральній площі відбудеться зустріч з литовською молоддю.

У неділю, 23 вересня, Папа Римський відправиться в Каунас, де прочитає проповідь і проведе богослужіння в парку Сантакос.

Пізніше в Каунаському кафедральному соборі понтифік зустрінеться з ченцями, священиками і семінаристами.

Одним із заключних пунктів поїздки Папи Франциска стане відвідування пам'ятника жертвам Вільнюського гетто та Музею окупації та боротьби за свободу.

Всі пересування святий отець буде здійснювати на "папамобілі", спеціальній машині, сконструйованої для публічних виступів понтифіка.

У Вільнюсі і Каунасі провели навчання перед приїздом папи римського

У понеділок, 24 вересня, Папа Римський відправиться в Ригу, де також на початку зустрінеться з латвійськими владою, а потім відправиться в Ризький лютеранський собор.

Наступного дня, 25 вересня, понтифік відправиться в Естонії, де візит за традицією розпочнеться з офіційного привітання Папи високопоставленими особами і продовжиться читанням проповідей і зустрічами з представниками духовенства.