У Нігерії викрали католицького священика: злочинці вимагали викуп

У південній Нігерії викрадений ще один католицький священик, і викрадачі зажадали чималий викуп, причому злочин скоєно в тому ж окрузі, де днями обрушився 100-літній храм.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "fides", отець Крістофер Огага (Christopher Ogaga) був схоплений викрадачами на великій дорозі з Окпе у Варрі, куди він їхав, щоб відслужити обідню в католицькому храмі Матері Спасителя. Викрадачі зажадали викуп у розмірі 15 мільйонів найр (близько 40 тисяч доларів). Отець Огага також є парафіяльним священиком храму Святого Луки та храму Святого Іуди Тадея в окрузі Окпе.

В останні роки священики, церковнослужителі та видатні миряни стали метою нападів озброєних банд викрадачів людей у Нігерії.

Як повідомила служба fides, священика Крістофера Огага (Christopher Ogaga) вдалося звільнити 5 вересня без сплати викупу. Викрадачі протримали його в полоні з вечора 1 вересня.