Папа Римський закликав вдів жити з простотою та смиренням

Папа Римський 6 вересня прийняв на приватній аудієнції у ватиканському Залі консисторії учасників Міжнародного конгресу богопосвячених вдів.

У зверненні до гостей Папа Римський зазначив, що досвід дружини, яка втратила супутника життя, особливо важкий, повідомляє Радіо Ватикану.

У лоні своїх громад присвячені Богу вдови покликані «виходити назустріч малим і бідним, щоб відкрити їм мягкосердечность Бога і Його близькість до любові». Папа попросив вдів жити за покликанням у повсякденному житті з простотою і смиренням, а також свідчити перед Церквою і перед усім світом про те, що «Бог може діяти за будь-яких обставин, навіть посеред очевидних невдач»: той, хто «в любові віддає себе Богові, безсумнівно, буде плідним», - підкреслив він.