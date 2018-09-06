Завершився Літній інститут для представників РКЦ

Для представників Римо-Католицької Церкви з 24 серпня по 2 вересня відбувся Літній інститут, організований Загальноцерковною аспірантурою та докторантурою імені святих рівноапостольних Кирила і Мефодія та Папською Радою для сприяння християнській єдності.

Як повідомляє прес-служба ЗЦАД, до групи з 12 чоловік увійшли єпископ Сен-Дьє-де-Вож, президент Ради зі сприяння християнській єдності Конференції католицьких єпископів Франції монсеньйор Дідьє Берте; співробітник Папської Ради зі сприяння християнській єдності священик Іакінф Дестивель; клірики Римо-Католицької Церкви з Італії, Франції, Іспанії, Румунії та Чехії.

Перші три дні роботи Інституту були присвячені в основному екскурсійній та паломницькій програмам: слухачі знайомилися з монастирями і храмами, навчальними закладами та історичними пам'ятками Москви і Сергієва Посада.

Головною подією стала зустріч учасників Літнього інституту з Патріархом Кирилом, що відбулася 27 серпня.

29 серпня для слухачів Інституту була організована зустріч з Апостольським нунцієм в Росії архієпископом Челестіно Мільоре, а потім відвідування Стрітенського монастиря і Стрітенської духовної семінарії.

30 серпня делегація переїхала в Великий Новгород, наступного дня група попрямувала в Санкт Петербург.