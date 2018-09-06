Папа Римський нагадав, що відпочинок не має бути втечею від реальності

Папи Римський прокоментував уривки з Книги Виходу, де Господь наказує відпочивати в сьомий день тижня.

Як повідомляє Радіо Ватикану, сучасне суспільство прагне розваг та канікул, констатував Папа Франциск.

«Центром тяжіння сьогоднішньої концепції життя є не діяльність, не зобов'язання, а відхід від них. Заробити, щоб розважитися, щоб отримати задоволення. Зразком служить успішна людина, яка може дозволити собі великі та різноманітні простори для задоволення», - сказав Папа Римський.

День Господній - це час для хвали, а не для втечі від реальності. Навпаки, в цей день ми споглядаємо реальність і бачимо, як вона прекрасна. Відпочинку як втечі від реальності Декалог протиставляє відпочинок як благословення реальності, підкреслив Папа Римський.