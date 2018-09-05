У вересні Папа Римський закликав молитися про майбутнє африканської молоді

Папа Римський звернувся до віруючих із відеопосланням іспанською мовою, в якому озвучив свої молитовні прохання на вересень.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Африка – континент багатий, і його найбільше, дорогоцінне багатство – це молодь», – зазначив Папа Римський.

Єпископ Риму нагадав, що нові покоління мають право на освіту, й «вони повинні вміти вибирати між поразкою від труднощів і перетворенням труднощів у можливості».

Для того, щоб ефективно допомогти молоді зробити правильний вибір, потрібно інвестувати в їх виховання й освіту. Таким чином можна забезпечити Африці майбутнє, створюючи робочі місця в рідних країнах молоді, підкреслює Папа Франциск.

Згідно зі статистикою Міжнародної організації праці на 2017 рік, в Африці на південь від Сахари 12,9% молодих африканців у віці від 15 до 24 років є безробітними. За оцінками ЮНЕСКО, в минулому році майже 60% молодих африканців у віці від 15 до 17 років не відвідували навчальних закладів.