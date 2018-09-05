Папа Римський відновив єпархію РКЦ у Косово
16:09, 05 вересня 2018Католицизм
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Єпископ Дод Джерджи / vaticannews.va
Папа Римський 5 вересня заснував єпархію Прізрена і Пріштіни на місці апостольської админістратури Прізрена.
Таким чином була відновлена історична єпархія, при збереженні статусу церковного округу, який безпосередньо підкоряється Святішому Престолу, повідомляє Радіо Ватикану.
Єпископом Прізрена і Прішини Папа призначив апостольського адміністратора цього церковного округу Його Преосвященство Дода Джерджи.
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