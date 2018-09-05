Папа Римський відновив єпархію РКЦ у Косово

Папа Римський 5 вересня заснував єпархію Прізрена і Пріштіни на місці апостольської админістратури Прізрена. Таким чином була відновлена історична єпархія, при збереженні статусу церковного округу, який безпосередньо підкоряється Святішому Престолу, повідомляє Радіо Ватикану. Єпископом Прізрена і Прішини Папа призначив апостольського адміністратора цього церковного округу Його Преосвященство Дода Джерджи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter