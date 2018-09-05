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Папа Римський відновив єпархію РКЦ у Косово

16:09, 05 вересня 2018
Католицизм
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Єпископ Дод Джерджи / vaticannews.va

Таким чином була відновлена історична єпархія, при збереженні статусу церковного округу, який безпосередньо підкоряється Святішому Престолу, повідомляє Радіо Ватикану.

Єпископом Прізрена і Прішини Папа призначив апостольського адміністратора цього церковного округу Його Преосвященство Дода Джерджи.

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