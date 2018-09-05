УГКЦ проводить Всеукраїнський конкурс «Відповідальність за створіння»

Бюро УГКЦ з питань екології проводить конкурс «Відповідальність за створіння», мета якого - плекання християнської відповідальності за створений Богом світ – природу.

Як повідомляє ecoburougcc.org.ua, Всеукраїнська Рада Церков та Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ 2018 рік проголосили Роком Божого Слова, цьогорічний екологічний конкурс пройде під гаслом «І побачив Бог усе, що створив: і воно було дуже добре» (Бут. 1, 31).

Завданнями конкурсу є: сприяти переосмисленню особистої відповідальності за природні дари Творця; допомогти зробити цілісний іспит сумління щодо ставлення до природного довкілля у щоденному житті; запропонувати конкретні кроки для покращення стану нашого спільного дому – створеної Богом природи; сприяти екуменічному діалогу, адже вже традиційно у конкурсі беруть участь вірні різних конфесій.

Серед переможців конкурсу буде розіграно суперприз – електричний велосипед.

Детальніше про умови читайте тут.