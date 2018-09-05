Папі Римському подарували скутер «Vespa»

У першу неділю вересня Папа Римський отримав незвичайний подарунок.

Перед тим, як промовити до прочан з вікна Апостольського палацу, Папа зійшов на подвір’я, щоб поспілкуватися з представниками клубу шанувальників модельного ряду скутерів «Vespa» - «Vespa nel Tempo», повідомляє Радіо Ватикану.

«Це подарунок, який ми мусили зробити для Папи», – так президент «Club Vespa nel Tempo» пояснив ідею подарувати Папі оригінальну модель скутера з 1971 року. Пофарбований у білий колір, транспортний засіб також отримав спеціальний номерний знак: BF362918, що розшифровується як Берґольйо (B) - Франциск (F) - рік народження (36) - дата зустрічі (2.9.18). Папі вручили також білий шолом з його гербом.

У церемонії взяв участь кардинал Конрад Краєвський, Папський роздавач милостині, якому Папа Римський передав цей подарунок, що призначатиметься для діл милосердя і буде проданий на аукціоні.

Загалом, до Риму прибули приблизно 640 представників 77 клубів з різних кінців світу, що брали участь в Другому Міжнародному з’їзді «Roma Caput Vespa». Запаркувавши свої скутери на території Ватикану, вони взяли участь в молитві «Ангел Господній», після проказування якої Папа звернувся до них з окремим привітанням.