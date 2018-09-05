У центрі Львова на час хресної ходи РКЦ перекриють рух транспорту

У центрі Львова 8 вересня відбудеться процесійна хода РКЦ.

Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті Львівської міської ради, передає 032.ua.

Згідно з документом, процесійну ходу організовує релігійна організація “Курія Львівської Архідієцезії Римсько-католицької Церкви в Україні“.

Розпочнеться хода 8 вересня о 9.30 біля костелу святого Антонія і далі вирушить за наступним маршрутом: пл. Митна – вул. Підвальна – вул. Руська – пл. Ринок – пл. Катедральна, 1 (Катедральний Собор Внебовзяття Пресвятої Діви Марії).

За маршрутом ходи з 9.30 до 11.00 у центрі міста буде ситуативне перекриття руху транспорту.