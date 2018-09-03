Ватикан продасть скутер, який байкери подарували Папі Римському

Папа Франциск отримав у подарунок скутер «Vespa», що буде проданий для благодійних цілей.

У першу неділю вересня Папа Франциск отримав незвичайний подарунок. У проказуванні молитви «Ангел Господній» 2 вересня брали участь члени клубу «Vespa nel Tempo» шанувальників модельного ряду скутерів «Vespa» італійського виробника «Piaggio». Перед тим, як промовити до прочан з вікна Апостольського палацу, Святіший Отець зійшов на подвір’я, щоб поспілкуватися з представниками клубу. Про це повідомляє Vatican News.

«Це подарунок, який ми мусили зробити для Папи», – так президент «Club Vespa nel Tempo» пояснив ідею подарувати Святішому Отцеві оригінальну модель скутера з 1971 року. Пофарбований у білий колір, транспортний засіб також отримав спеціальний номерний знак: BF362918, що розшифровується як Берґольйо (B) - Франциск (F) - рік народження (36) - дата зустрічі (2.9.18). Папі вручили також білий шолом з його гербом.

У церемонії взяв участь кардинал Конрад Краєвський, Папський роздавач милостині, якому Святіший Отець передав цей подарунок, що призначатиметься для діл милосердя і, правдоподібно, буде проданий на аукціоні.

Загалом, до Риму прибули приблизно 640 представників 77 клубів з різних кінців світу, що брали участь в Другому Міжнародному з’їзді «Roma Caput Vespa». Запаркувавши свої скутери на території Ватикану, вони взяли участь в молитві «Ангел Господній», після проказування якої Святіший Отець звернувся до них окремим привітанням.