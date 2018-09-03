Капітула Ордену Братів Менших Капуцинів обрала нового Генерального міністра

Після чотирьох шестирічних мандатів представників інших країн, Орден Братів Менших Капуцинів знову очолив італієць

У Римі від 27 серпня до 16 вересня відбувається Генеральна Капітула Ордену Братів Менших Капуцинів. Вранці, 3 вересня, делегати структур Ордену з усіх кінців світу, що представляють понад десять тисяч ченців, які служать на всіх континентах, обрали нового головного настоятеля. Про це повідомляє Vatican News.

Головним Міністром на наступне шестиріччя став о. Роберто Дженуїн з Фалькади.

Обраний під час першого голосування, отримавши 101 голос з-поміж 188 капітульних отців, отець Роберто є черговим італійцем на чолі Ордену після 24-річної перерви. Уродженець Фалькаде у північноіталійському регіоні Венето, він здобув правничі студії у Папському Латеранському Університеті, виконував служіння настоятеля у різних монастирях, викладав та протягом дев’яти років очолював капуцинську провінцію Трівенето. Двічі бравши участь у Генеральних Капітулах, відтепер очолюватиме Орден протягом наступних шести років.