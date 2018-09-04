Папа Римський закликав берегти водні ресурси

Папа Римський Франциск закликав всіх людей доброї волі зберігати і захищати водні ресурси планети, назвавши їх «творінням Божим».

При цьому він назвав доступ до питної води одним з основних прав людини, повідомляє «Благовіст-Інфо».

«Ми повинні визнати: ми не змогли відповідально охороняти творіння. Стан навколишнього середовища, як на глобальному рівні, так і в багатьох окремих місцях, не можна назвати задовільним. Тому з'явилася необхідність оновлених і здорових відносин між людством і творінням», — йдеться у щорічному папському посланні до Всесвітнього дня молитви про захист творіння Божого, який відзначається 1 вересня.

У цьому році акцент у посланні зроблено на важливості особливої уваги до «проблеми води — простого і дорогоцінного елемента, отримати доступ до якого, на жаль, для багатьох важко, якщо взагалі можливо». У зв'язку з цим Папа Франциск підкреслив, що доступ до питної води є «основним, фундаментальним і загальним правом людини», оскільки саме він визначає виживання людей, а значить, є умовою для дотримання інших прав.

Окремо Папа Римський згадав про моря і океани, підкресливши, що їх збереження є справжнім викликом для людства. При цьому Франциск відзначив явний недолік ефективного контролю у справі захисту морів за межами національних кордонів. «Ми не можемо дозволити, щоб моря і океани наповнювалися нерухомими просторами плавучого пластику», — підкреслив він.